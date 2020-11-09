«Волшебная осень»: Стеша Маликова в джинсах-дудочках отметилась на прогулке

Стеша Маликова давно стала гордостью своего отца Дмитрия Маликова. Она в свое время переживала за экзамены для поступления в вуз, но в итоге смогла попасть в МГИМО. Теперь наследница певца уже учится на четвертом курсе. В этом году она слушала курс в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Это дало ей возможность не только помогать звездным родителям приглядывать за маленьким братом Марком, но и заниматься собственным бизнесом.

больше по теме Стеша Маликова в шелковом мини-платье и с диадемой отправилась на мексиканскую вечеринку Дочка Дмитрия Маликова выбрала экстравагантный наряд для выхода в свет.

Теперь Стеша выпускает свою одежду, которую продает в недавно открывшемся шоуруме. Летняя коллекция девушки имела успех, хотя очень короткие платья может носить не каждая женщина. Теперь дочка Маликова готовится выпустить осеннюю коллекцию, а также ряд новогодних платьев. В последние недели студентка едва находит время на отдых из-за работы. Хотя во время уикенда она выгуляла один из своих нарядов на мексиканской вечеринке.

А 9 ноября Стеша отправилась на прогулку по осеннему парку. Она облачилась в куртку-рубашку оверсайз своего производства с широкими рукавами и джинсы-дудочки. Черные ботинки и серый шарф дополнили ее образ. В этот день в Москве настали первые морозы, поэтому дочка певца решила насладиться погодой.