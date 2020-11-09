«Гордость и любовь»: 49-летняя Орбакайте в белом жакете запечатлелась с Пугачевой, мужем и дочкой

Певица поделилась семейным снимком, на котором она позировала с самыми близкими для нее людьми.

В свои 49 лет Кристина Орбакайте построила успешную карьеру. Она сумела занять свое место на музыкальном Олимпе. К тому же, многие знают дочку Примадонны отечественного шоу-бизнеса, как талантливую актрису. Сниматься в кино она начала еще в детстве. А сейчас певица выходит на сцену театра «Современник» в постановке «Двое на качелях» вместе с Кириллом Сафоновым.

На одной из фан-страничек артистки появился архивный кадр, который сама Орбакайте ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры Кристина позировала с мамой Аллой Пугачевой, дочкой Клавой и мужем Михаилом Земцовым.

«Это волнение, радость, гордость, любовь, постоянное желание то плакать, то смеяться вместе с ней», — отметила певица.

На фото со своей именитой мамой Кристина Орбакайте позировала в белом брючном костюме. О моде на такие комплекты в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале напоминала Эвелина Хромченко. По словам фэшн-эксперта, такие готовые костюмные вариации помогут дамам избежать ошибок в подборе оттенков и фактур. Особое внимание певица уделила макияжу, подкрасив глаза в технике смоки-айс. Дочка поп-дивы — Клава позировала в платье вишневого оттенка. А Примадонна на этот раз выпрямила локоны, не забыв о своем любимом аксессуаре — массивной подвеске на цепочке.