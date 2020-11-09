«Нужно произвести впечатление»: Стриженова в платье с объемными рукавами предстала в поле

Екатерина Стриженова всегда отличалась особым чувством стиля. Телеведущая привыкла находится в центре событий и быть на виду у публики, поэтому с ответственностью подбирает себе наряды. На светских мероприятиях ее сопровождает муж Александр Стриженов. Она чаще всего выбирает вечерние платья, которые в холодное время года дополняет элегантным пальто. А вот в обычной жизни артистка с радостью носит джинсы, спортивные и трикотажные костюмы.

На днях Стриженова продемонстрировала новое пальто карамельного оттенка. В нем она прогулялась с дочкой Сашей. А теперь телеведущая опубликовала кадры из новой фотосессии. Она позировала в поле в трикотажном платье длины макси с объемными рукавами графитового цвета. Наряд дизайнера Виктории Андрияновой, который создан в единственном экземпляре, подчеркнул фигуру знаменитости. К слову, дочка Екатерины тоже примерила трикотажное платье только с рукавами-буфами винного цвета.

«А если бы у нас было только одно время года, вы бы согласились жить в постоянной осени, вечной весне или перманентном лете?! Про зиму даже не спрашиваю — я бы загнулась в вечной мерзлоте», — поделилась Екатерина.

Для портала Teleprogramma.pro лук актрисы оценила стилист Марина Корабель.

«Видно, что платье от дизайнера. Вообщем не простое. На фото Екатерине хорошо, как будет в движении и в жизни не понятно. Если нужно произвести впечатление и быть не такой как все, то это отличный вариант», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.