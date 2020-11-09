Модная осень: Виктория Бекхэм нарядилась в трендовый свитер с контрастными рукавами

Такой же трендовый свитер модницы могут приобрести за 47 000 рублей.

Несколько лет назад Виктория Бекхэм запустила собственный бренд одежды. Шикарные платья, одежда для офиса и уютные домашние вещи — жена прославленного футболиста успевает создавать коллекции на все случаи жизни. В своем Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала в модном свитере собственного бренда с контрастными расклешенными рукавами.

Как утверждают фэшн-эксперты, такие свитера в этом сезоне — на пике. Они могут быть яркими, такими как у Виктории, или в более спокойной цветовой гамме. К слову, свитер от Виктории Бекхэм модницам обойдется в 47 тысяч рублей.

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Напомним, что в этом году Дэвид и Виктория Бекхэм отметили очередную годовщину супружеской жизни. Они вместе уже 21 год. Старший сын знаменитой пары — Бруклин решил жениться. Правда, из-за пандемии церемонию решили перенести на следующий год.