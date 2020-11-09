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«Тело шикарное!»: 48-летняя Повереннова смело позировала в бирюзовом лифе

Актриса опубликовала откровенное фото в своем Instagram.

«Тело шикарное!»: 48-летняя Повереннова смело позировала в бирюзовом лифе
Дарья Повереннова. Фото: instagram.com/dpoverennova

Дарья Повереннова – активный пользователь Instagram. Со своими фанатами она делится снимками, размышления, моментами работы. На этот раз актриса решила своеобразным образом поддержать футболиста Артема Дзюбу, который накануне попал в интим-скандал. Она опубликовала фото в нижнем белье бирюзового оттенка, накинув поверх белую рубашку.

«Надеюсь, за это фото меня не выгонят из театра», — в шутку написала Повереннова и через хэштег добавила фамилию футболиста.

Фанаты актрисы бурно отреагировали на снимок, отметив, что у нее потрясающая фигура.

«Все прекрасно! Очень круто! Ты прелесть! Тело шикарное! Вау, как красиво!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что спортсмена в соцсетях поддержали многие звезды шоу-бизнеса, некоторые их них публиковали свои откровенные снимки.

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