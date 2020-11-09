Брежнева в трендовых ботинках на массивной подошве и длинном пальто посетила выставку

Вера Брежнева за время пандемии смогла непросто отдохнуть: она неотлучно находилась рядом с близкими. Если во время карантина она проводила время с мужем Константином Меладзе и младшей дочкой Сарой, то осенью певица побывала в Италии, а затем приехала в Киев, чтобы повидалась со старшей наследницей Соней. Теперь артистка постепенно возвращается к прежнему ритму жизни. Время от времени она хвастается новыми образами.

Если на сцене Вера чаще всего предстает в вечерних платьях и сверкающих костюмах, то в обычной жизни девушке нравится уютные и лаконичные вещи. Недавно певица предстала в стеганом пуховике-пальто оливкового цвета. Она носила его со спортивным костюмов той же цветовой гаммы. А на днях Брежнева решила посетить выставку. Она наведалась в галерею ГУМ Red Line в Москве. Для такого случая артистка выбрала широкие джинсы, черный свитер и ботинки на массивной подошве, которые в тренде в этом сезоне.

Также девушка надела длинное пальто цвета капучино. Она распустила волосы и отказалась от макияжа. Вместе с друзьями певица осмотрела галерею. Она выглядела довольной с интересом обсуждала представленные там экспонаты.