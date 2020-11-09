Лиза Галкина в платьице с рюшами покрасовалась рядом с братом-двойняшкой

Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина в этом году исполнилось семь лет.

Семь лет назад Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями двойняшек Лизы и Гарри. Малыши радуют звездных родителей своими успехами и уже обзавелись целой армией собственных фанатов. На одной из фан-страниц в Instagram появился архивный снимок наследников Примадонны, на котором Лиза и Гарри позировали вместе.

Малышка нарядилась в белое платье с разноцветными рисунками и рюшами. Образ крохи дополнила белая спортивная обувь. Девочка присела рядом с братом и загадочно улыбалась фотографу.

«Куклята! Здоровья! Хорошие дети! Ангелочки! Лапулечки!» — писали пользователи Сети.

Недавно Лиза удивила маму своим необычным увлечением. Девочка смастерила сандалии из бумаги. Алла Борисовна была в восторге от подобного шедевра и находчивости малышки, а фанаты и вовсе предположили, что из дочки Галкина выйдет хороший модельер.