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«Ух, какая!»: Семенович засветила стройные ноги в платье-халате модного оттенка

Не так давно певица переболела коронавирусом.

«Ух, какая!»: Семенович засветила стройные ноги в платье-халате модного оттенка
Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Некоторое время назад Анна Семенович переболела коронавирусом. Болезнь прошла без осложнений и артистка вновь готова радовать фанатов новыми проектами. Один из них, к слову, она уже запустила. Теперь в Москве работает доставка продуктов, которые к порогу приносит сама блондинка. Об этом Семенович рассказывала в своем Instagram. Там же поделилась свежим фото.

Анна позировала в платье-халате темно-оливкового оттенка. Артистка заняла эффектную позу в кресле, оголив стройные ноги. Подписчики Семенович оценили ее наряд.

«Ух, какая! Красотка! Класс», — писали пользователи Сети.

На днях Семенович призналась, что пандемия сильно на нее повлияла. Благодаря отмене концертов и отсутствию перелетов она впервые за долгие годы смогла посвятить время себе и сделать определенные выводы.

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