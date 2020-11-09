«Приехала на работу в красивом пальто»: Бузова похвасталась прикидом карамельного цвета

Но телеведущей пришлось сменить его на теплую парку.

Ольга Бузова – настоящая модница. Ведущая реалити «Дом-2» обожает наряжаться и с удовольствием демонстрирует поклонникам свои аутфиты. На этот раз поющая теледива похвасталась стильным пальто карамельного цвета. Девушка хотела в нем снимать программу.

«Я приехала на работу в красивом пальто, но мы сейчас посмотрели, какая температура на улице – минус 1, Карл! Поэтому – пуховичок, свитерочек и еще перчаточки положила», — рассказала девушка.

Кстати, пуховик, в который пришлось утеплиться Бузовой, оказался тоже карамельного цвета. Поэтому запланированную колористику этого дня звезда не нарушила.

Днем ранее Бузова с бойфрендом, блогером Давидом Манукяном, ходили на романтический ужин. Девушка намекнула, что получила предложение, и неоднократно засветила колечко на пальце.