«Ух, красотка»: 40-летняя Слава в цветочном бикини похвасталась стройной фигурой

Этой осенью Мальдивы стали центром притяжения для многих российских звезд. Погреться в теплых лучах солнца уже успели Глюкоза с мужем, Джиган с семьей, Ольга Орлова и многие другие. Подключилась к числу отпускников и певица Слава с семьей. На курорте она позирует в откровенных нарядах, демонстрируя фанатам в Instagram свою подтянутую фигуру. На этот раз 40-летняя артистка позировала в цветочном бикини.

«Ух, красотка! Красота!» — прокомментировали пользователи Сети.

Также лучами солнца на побережье Индийского океана вместе с ней наслаждаются две дочки — восьмилетняя Антонина и 21-летняя Александра. Кстати, ей накануне звездная мама подарила автомобиль за пять миллионов рублей.