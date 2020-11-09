Мафия шоу-бизнеса: действительно ли Пугачева «заправляет» сценой?
Видео
«Забили» на диеты: Шмыкова, Лолита и другие звезды-бодипозитивщики
Видео

«Ух, красотка»: 40-летняя Слава в цветочном бикини похвасталась стройной фигурой

Певица отдыхает на Мальдивах.

«Ух, красотка»: 40-летняя Слава в цветочном бикини похвасталась стройной фигурой
Певица Слава. Фото: instagram.com/nastya_slava

Этой осенью Мальдивы стали центром притяжения для многих российских звезд. Погреться в теплых лучах солнца уже успели Глюкоза с мужем, Джиган с семьей, Ольга Орлова и многие другие. Подключилась к числу отпускников и певица Слава с семьей. На курорте она позирует в откровенных нарядах, демонстрируя фанатам в Instagram свою подтянутую фигуру. На этот раз 40-летняя артистка позировала в цветочном бикини.

«Ух, красотка! Красота!» — прокомментировали пользователи Сети.

Также лучами солнца на побережье Индийского океана вместе с ней наслаждаются две дочки — восьмилетняя Антонина и 21-летняя Александра. Кстати, ей накануне звездная мама подарила автомобиль за пять миллионов рублей.

Тэги

Звезды в купальникахНовости googleоткровенное фотоПевица СлаваПевица Слава последние новостиСлава