«Очень стильно»: Бузова вышла на шопинг в многослойном луке из кроп-топа и рубахи с косухой

Ольга Бузова отметилась на шопинге в стильном многослойном луке в черно-белых тонах. Следуя модным трендам, звезда примерила кроп-топ под распахнутую рубаху, укомплектовав верх кожаной косухой. Белое одеяние выглядывало из-под верхней одежды, что по заверениям модного эксперта Эвелины Хромченко, теперь очень актуально, хотя совсем недавно считалось дурным тоном.
Также на певице оказались надеты белые свободные джинсы. А в качестве аксессуаров ведущая «Дома-2» выбрала колье в виде цепей и клатч люкс-сегмента Bottega Veneta.
«Лук мне нравится, все очень складно, стильно, а самое главное, ничего лишнего. Кожа, деним, цепи — все эти элементы хорошо сочетаются. Особенно мне симпатизирует микс белой рубашки с кожаной косухой», — прокомментировал образ Ольги Бузовой стилист Руслан Громов для Teleprogramma.pro.
Справка Teleprogramma.pro
Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
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Сегодня написал статью на тему трендов осени 2020 года. Лук, который вы можете наблюдать на мне частично отражает тренды грядущий осени. Вы сможете подробно изучить всю информацию в печатном и видео формате уже совсем скоро, ссылки как всегда буду скидывать в сторис. ——————————————- #руслангромов #стилист #мода #стиль #журнал #мода2020 #треды2020 #fashion