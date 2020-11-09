«Изогнулась как кошечка!»: Чехова в секси бикини позировала на Мальдивах на четвереньках

Анфиса Чехова улетела бизнес-классом на Мальдивы, компанию ей составили двое веселых друзей — Мария и Эдуард. На островах ведущая планирует остаться на неделю.

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Пятизвездочный отель пышной брюнетки состоит из множества вилл, располагающихся прямо на воде. Имеет широкий пляж с белоснежным песком и пышную тропическую растительность вокруг, собственный спа-центр и панорамный бассейн.

С места своей роскошной дислокации звезда щедро делится со своими поклонниками снимками и видео. Похоже, что отпуском она довольна абсолютно. Естественно, что максимальной популярностью у фолловеров Анфисы пользуются ее снимки в купальнике. А последний кадр в синем секси бикини произвел фурор у пользователей. Чехова позировала в эффектной позе, встав на песок на четвереньки.