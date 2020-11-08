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«Элегантный силуэт»: невестка Орбакайте в пуховике и водолазке приехала на дачу Пугачевой

Алена Краснова считает Малые Бережки своим вторым домом.

«Элегантный силуэт»: невестка Орбакайте в пуховике и водолазке приехала на дачу Пугачевой
Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: Globallookpress.com

23-летняя Алена Краснова влюблена в дачу Примадонны. За домом Аллы Пугачевой уже давно присматривает ее старший внук Никита Пресняков. И вполне естественно, что отправляясь за город, молодой человек берет с собой и возлюбленную. Как выяснилось, эту пару свели Малые Бережки. Алена и Никита были соседями, их дома располагались в 500 метрах. Сама Примадонна переехала к мужу шоумену Максиму Галкину. Супруги свили гнездышко в деревне Грязь. Там же появились и их дети — двойняшки Гарри и Лиза.

Модель Алена Краснова
Алена Краснова утеплилась, примерив пуховик и джинсы-бойфренды. Фото: Instagram.com/alenaakrasnova

На дачу к Алле Пугачевой возлюбленная Никиты Преснякова приехала в модном пуховике и джинсах-бойфрендах. Дополнила осенний аутфит модели водолазка молочного оттенка. Девушка подметила, что она обожает проводить вечера за городом у костра, наслаждаясь вкусной едой и приятной компанией.

«Со временем все больше люблю проводить время за городом в кругу самых близких людей!! Уютные вечера у костра, песни под гитару, прогулки на свежем воздухе, йога — все это моя медитация. На мне тотал лук, а в центре внимания — теплый пуховик элегантного силуэта», — уточнила модель.

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Алена КрасноваАлла Пугачеваестественная красотаЗвездный стильКрасота вне возрастаКристина Орбакайтемода и стильНикита Пресняков