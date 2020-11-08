«Элегантный силуэт»: невестка Орбакайте в пуховике и водолазке приехала на дачу Пугачевой

23-летняя Алена Краснова влюблена в дачу Примадонны. За домом Аллы Пугачевой уже давно присматривает ее старший внук Никита Пресняков. И вполне естественно, что отправляясь за город, молодой человек берет с собой и возлюбленную. Как выяснилось, эту пару свели Малые Бережки. Алена и Никита были соседями, их дома располагались в 500 метрах. Сама Примадонна переехала к мужу шоумену Максиму Галкину. Супруги свили гнездышко в деревне Грязь. Там же появились и их дети — двойняшки Гарри и Лиза.

На дачу к Алле Пугачевой возлюбленная Никиты Преснякова приехала в модном пуховике и джинсах-бойфрендах. Дополнила осенний аутфит модели водолазка молочного оттенка. Девушка подметила, что она обожает проводить вечера за городом у костра, наслаждаясь вкусной едой и приятной компанией.