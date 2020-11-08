«Ни одной морщинки»: 42-летняя Климова без макияжа предстала на отдыхе в мини-шортах

Еще историк моды Александр Васильев, говоря о стиле актрисы, подмечал, что экс-возлюбленная Гелы Месхи выглядит очень молодо.

Екатерина Климова на отдыхе успела продемонстрировать фигуру во всей красе. Знаменитость отказалась от платьев с декольте, отдав предпочтение более практичным аутфитам. Так, актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» облачилась в хлопковую рубашку и мини-шорты кипенно-белого оттенка. Как говорила ведущая программы «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко, наряду с существующим мнением, что белый цвет добавляет фигуре массивности, е стоит забывать, что такая светлая палитра к тому же освежает и молодит. Хотя в последнем бывшая жена Гелы Месхи не нуждается. Еще историк моды Александр Васильев разбирая стиль актрисы подметил, что она выглядит весьма привлекательно и миловидно.

«Стоит отметить, что при таком бешеном графике выглядит Катя превосходно, очень молодо, свежо — ни одной морщинки, лицо просто в идеальном состоянии», — приводит 7days слова Александра Васильева.

На отдыхе Екатерина Климова дефилировала в мини-шортах, показав свои ноги. К аутфиту актриса подобрала молодежные кроссовки на шнуровке и шляпку от палящего солнца. Акцентной деталью стала вместительная пляжная сумка с цветочным принтом. Примечательно, что экс-жена Гелы Месхи поддержала тренд на естественность, отказавшись от макияжа в пользу натуральной красоты.