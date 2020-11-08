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«Серьезный вечер»: Дайнеко поделилась вариантом трендового аутфита в деловом стиле

33-летняя певица позировала в пиджаке с «мужского плеча» и кожаных ботфортах.

«Серьезный вечер»: Дайнеко поделилась вариантом трендового аутфита в деловом стиле
Виктория Дейнеко продемонстрировала модный лук. Фото: Instagram.com/victoriadaineko

В последнее время многие знаменитости отказываются от привычных платьев или классических юбок и выбирают более нестандартные фэшн-решения. Так, поп-исполнительница Виктория Дайнеко предпочла  надеть обтягивающий комбинезон и свободный пиджак сверху, а в качестве обуви она остановилась на высоких сапогах с эффектом кожи питона.

«Очень серьезный рабочий вечер», — написала Дайнеко под фото.

Девушка по-прежнему демонстрирует перед своими поклонниками романтичные образы, которые соответствуют ее творческому репертуару. Но иногда Виктория резко меняет стиль. Так случилось и в этот раз, когда знаменитость решила сделать микс оверсайза и более приталенных вещей в своем аутфите. Она облачилась в подчеркивающий фигуру комбинезон и поверх надела серый пиджак в клетку. Обувь тоже стала оверсайзным акцентом. Ботфорты пыльно-черного цвета не плотно прилегали к ноге, а немного добавляли фактурности.

Поклонники певицы остались в восторге от аутфита Виктории:

«Стильная», «Самая шикарная», «Глаз не оторвать от такой божественной красавицы!».

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