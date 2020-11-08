«Ошибок не допускает»: 45-летняя Навка облачилась в «рваные» джинсы-бойфренды

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что олимпийская чемпионка избегает «всего вульгарного».

Историк моды Александр Васильев не раз хвалил Татьяну Навку, которая неплохо разбирается в современных трендах, отдавая себе отчет в том, что сейчас пользуется популярностью на мировых подиумах. При этом каждый наряд олимпийская чемпионка адаптирует под собственный стиль, оставаясь верна своему имиджу. Так, в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники искусствовед подметил, что бывшая жена Александра Жулина избегает «всего вульгарного» и безвкусного. Татьяну крайне редко можно увидеть в мини, она не любит платья с декольте и одевается исключительно женственно и утонченно.

«Она никогда не носит запредельных мини. Хотя могла бы — фигура позволяет. Но нет, таких ошибок она не допускает», — приводит 7days слова Александра Васильева.

На публике Татьяна Навка появилась в трендовых «рваных» джинсах-бойфрендах, удлиненном жакете оверсайз, о моде на этот предмет гардероба напоминала еще ведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко. Аутфит олимпийской чемпионки дополнили молодежные кипенно-белые кроссовки на шнуровке. А белокурые локоны фигуристка оставила распущенными. Таким образом, лук Татьяны получился повседневным и практичным.