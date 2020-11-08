Мамина кокетка: Лиза Галкина в пышном бальном платье станцевала на вечеринке

Максим Галкин не скрывает: их с Аллой Пугачевой дочка растет маленькой кокеткой. Гардеробу семилетней Лизы Галкиной могут позавидовать и девочки-подростки. Малышку одевают с большим вкусом, во все самое модное и стильное. Да и сама Лиза неплохо разбирается в трендах. Ведь она любимая модель Галины Юдашкиной. Дочка именитого кутюрье не раз приглашала сестренку Гарри на дефиле, наряжая ее для подиума в девичьи платьица. Дочка Валентина Юдашкина занимается выпуском детских коллекций.

В своем микроблоге Максим Галкин делился видеороликом, запечатлев дочку Лизу на одной из детских вечеринок. На танцпол малышка вышла в черном бальном платье с пышной юбкой из органзы. Девочка кружилась в такт музыке, а ее белокурые локоны развивались при каждом движении. Длинные волосы дочки — особая гордость Аллы Борисовны. К слову, компанию звездной гостье на празднике составили аниматоры в сказочных костюмах, они пританцовывали вместе с Лизой, которая, впрочем, ни на кого не обращала внимания.

В новом учебном году семилетние двойняшки Гарри и Лиза пошли в первый класс. К школе малыши научили читать, считать, писать и могут бегло говорить по французски.