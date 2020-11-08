«Идеально»: 40-летняя певица Слава в бикини засветила плоский живот

Этой осенью Мальдивы стали точкой притяжения многих российских звезд, среди них: Оксана Самойлова и Джиган, Тимати с дочкой Алисой, телеведущая Анфиса Чехова, а теперь и певица Слава. На курорт она отправилась вместе с семьей. В своем Instagram артистка опубликовала весьма откровенное фото, на котором позировала в оранжевом бикини.

«Как же мой коктейльчик подходит под мой купальничик», — подписала снимок Слава.

Фанатов 40-летней певицы впечатлила ее фигура.

«Идеально! Класс! Красотка!», «Само очарование», «Фигурка бомба, на зависть», «И у вас взрослая дочь?! Не верим!!», «Супер, хотим также отдыхать, везет вам», «Милашка», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Слава – мама двух дочек. Старшей Александре, которая недавно начала карьеру певицы 21 год, а младшей – Антонине – только восемь.