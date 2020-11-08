Словно кукла Барби: Кристина Асмус продемонстрировала кислотно-розовый комбинезон

Актриса театра Ермоловой Кристина Асмус в конце лета 2020 года сообщила своим поклонникам об участии в шоу «Золото Геленджика». Вместе с артистом Иваном Охлобыстиным девушка ведет шоу, где сила и ловкость соревнующихся могут помочь им выиграть один килограмм чистого золота. Асмус каждый раз удивляет зрителей ярким нарядом для роли в этом проекте. Так, недавно в одной из последних публикаций на личной странице Кристины появился свежий снимок с ее новым сценическим луком.

Артистка предстала в ярко-розовом комбинезоне с треугольными плечами и баской. Примечательно, что ткань наряда покрывала даже обувь Кристины. На руках у нее были перчатки, поверх которых можно было разглядеть кольца с крупными камнями. Что касается прически и макияжа, тут исполнительница главной роли в фильме «Текст» вновь показала яркие акценты. Волосы Кристины имели розоватый оттенок и были уложены в рогалик. На лице же блестели частицы глиттера, дополнила образ розовая помада под цвет одежды.

« Ожидание и реальность. Главное, чтоб завтра это в шоу «Золото Геленджика» не произошло», — написал Асмус.

Дело в том, что Кристина опубликовала сразу два фото. На первом она стояла в модельной позе и была, что называется, при полном параде. А вот вторая фотография оказалась менее удачной. Там знаменитость практически рассыпалась по частям: туфли сменились пляжными тапочками, а на лице Кристины не было и следа улыбки.