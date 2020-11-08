«Пойдем гулять»: 47-летняя Высоцкая в мини-шортах вывела на скандинавскую ходьбу Кончаловского

Юлия Высоцкая не скрывает: она следит за своей фигурой, не переедает и много двигается. Того же принципа придерживается и муж телеведущей — именитый режиссер Андрей Кончаловский. Супруги уже давно увлекаются скандинавской ходьбой, которая заменяет им силовые нагрузки. В свои 83 года муж актрисы старается поддерживать себя в форме. На личной страничке в Instagram возлюбленная Андрея Кончаловского поделилась снимком, запечатлев себя и мужа во время прогулки на свежем воздухе.

Юлия облачилась в белые мини-шорты, показав свои ноги. Аутфит телеведущей дополнила полосатая футболка, удлиненный жакет и кроссовки на шнуровке. Примечательно, что Андрей Сергеевич также отправился на прогулку в шортах.

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Юлия Высоцкая вывела мужа на скандинавскую ходьбу. Напомним, что у пары двое детей: дочка Мария и сын Петя. О своих отпрысках телеведущая распространяется крайне редко. Особенно после того, как Маша вместе с отцом попала в ДТП. Крупная авария произошла семь лет назад во Франции.

«Дождик?! Все равно пойдем гулять», — подписала снимок с мужем актриса.

К слову, Юлия Высоцкая ведет собственную кулинарную программу «Едим дома», в которой она делится самыми популярными и любимыми рецептами простых и вкусных блюд.