«Как на это Костик смотрит?»: 38-летняя Брежнева «случайно» засветила трусики на вилле

38-летняя Вера Брежнева смело оголилась на вилле. Этот кадр появился в фан-аккаунте поп-дивы в Instagram, ранее сама артистка делилась пикантным снимком в личном микроблоге. Экс-солистка группы «ВИА Гра» сексуально расположилась на диване, соблазнительно засветив золотистые трусики от бикини, а также лиф. Купальник знаменитости просвечивался через тонкую ткань сетчатого платья, облегающего стройное тело возлюбленной музыкального продюсера Константина Меладзе как вторая кожа.

Поклонники Веры рассмотрели, что у певицы влажные волосы, многие предположили, что она только-только окуналась в бассейн. После чего решила подсушить пряди, устроившись на террасе виллы. Фанаты не могут поверить, что при такой роскошной фигуре у поп-дивы есть две дочерей, старшей из которых уже 19 лет. Напомним, что Соня Киперман живет отдельно от звездной мамы в Штатах. А одиннадцатилетняя Сара остается под опекой Веры.