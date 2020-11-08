«Осенний уют»: Каменских в песочной куртке с мехом позировала на фоне пожелтевших листьев

Жена рэпера Сергея Потапенко занимается не только вокалом, но и бизнесом. Настя Каменских уже выпустила несколько коллекций в спортивном стиле, а теперь решила заняться верхней одеждой. На своей странице в Instagram певица рассказала, в чем сама предпочитает ходить в дождливую погоду.

Настя разместила свежий снимок в личном микроблоге. На нем Каменских предстала в замшевой косухе светло-коричневого цвета. Примечательно, что ворот байкерской куртки был украшен мехом. К этому артистка выбрала светлые прямые джинсы и массивные белые кроссовки, а также дополнила образ черной сумочкой на цепочке.

«Осенний уют», — подписала фото Каменских.

К снимку на фоне красных и желтых листьев Настя добавила:

«Готовлю для вас кое-что очень теплое, что будет согревать ваши сердца даже в самую прохладную погоду. Скоро все узнаете. А пока — одевайтесь теплее и согревайте друг друга».

Поклонники знаменитости остались в восторге от такой новости и от образа Насти: