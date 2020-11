«Осенний уют»: Каменских в песочной куртке с мехом позировала на фоне пожелтевших листьев

View this post on Instagram

Autumn coziness ☺️🍂 ⠀ Готовлю для вас кое-что очень тёплое, что будет согревать ваши сердца даже в самую прохладную погоду ❤️ Скоро все узнаёте 😘 ⠀ А пока - одевайтесь теплее и согревайте друг друга🥰 Классных выходных вам! ⠀ #autumnvibes #weekendmood