Роковая красота: Повалий в шелковом платье с декольте удивила поклонников моложавой внешностью

Жена продюсера Игоря Лихуты обычно размещает на своей странице видеоматериалы с репетиций, либо фотографии из отпуска. Однако недавно в личном профиле Таисии Повалий появился свежий снимок яркого образа украинской исполнительницы. Артистка позировала перед зеркалом в атласном платье алого цвета.

Повалий выбрала красную помаду и макияж в стиле смоки-айс. Певица завила золотистые пряди в легкие локоны. А также Таисия сделала акцент в образе на зону декольте. Платье с V-образным вырезом бантом подчеркнуло пышные формы знаменитости. Особого шарма добавили небольшие рукава-фонари и длинный посеребренные серьги.

Поклонники творчества Повалий не смогли устоять перед красотой артистки. Они оставили свои положительные комментарии под фото.

«Тая! Быть такой красивой — это преступление! Очень жарко! Во всех смыслах», «В красном очень красиво!», «Роковая! Роскошная!», «Ослепительная!» — подчеркнули фанаты.

Примечательно, что некоторые совсем не узнали своего кумира. Блондинка напомнила подписчикам свою коллегу — эстрадную певицу Валерию.