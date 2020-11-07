«Сладкий ноябрь»: Стеша Маликова в твидовом пальто и с сумкой Chanel отправилась на прогулку

Дмитрий Маликов в 2018 году снова стал отцом. Певец и его жена Елена Изаксон прибегли к суррогатной матери, которая подарила им сына Марка. Даже для их дочки Стефании эта новость стала неожиданной, но девушка обрадовалась появлению брата. Теперь она часто помогает родителям приглядывать за малышом. Сама Стеша давно учится в МГИМО. Она успешно закрывает сессии, а в этом году попробовала свои силы в роли бизнесвумен.

В последние недели наследница певица усердно трудится над новой коллекцией одежды. Она уже показывала элегантные брючные костюмы, а также плюшевые куртки-рубашки. Девушка теперь хочет создать коллекцию платьев для новогодних праздников. А пока она лишь изредка появляется на публике, гуляя в парке перед рабочим днем. На новом фото Стеша позировала у дерева в лучах солнца. Она предстала в кожаных брюках и твидовом длинном пальто. Ее образ дополнила стеганая сумка-мешок Chanel.

«Мой сладкий ноябрь», — написала девушка.

Поклонники привыкли к тому, что дочка Маликова всегда тщательно продумывает свои образы. На этот раз ее наряд в стиле total black многим пришелся по вкусу. «Наша лучезарная ноябрьская Стеша», «Очень красивая», «Волосы осенние, глаза небо», «Стешенька, тебе идет такая прекрасная осень!», «Какое красивое пальто», «Черный цвет отлично смотрится», «Пальто роскошное, необычное», «Маленькая леди», — прокомментировали пост подписчики.