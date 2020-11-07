Розовое облачко: Алина Загитова в пышном мини-платье в горох вышла на лед с Алексеем Ягудиным

Алина Загитова не скрывает, что скучает по льду. Пока она сделала паузу и не принимает участие в соревнованиях. Однако олимпийская чемпионка в этом году предстала в роли ведущей «Ледникового периода». Напарником девушки стал Алексей Ягудин. Так как спортсменка не привыкла брать интервью и заучивать текст, соведущий ее поддерживает и помогает во время съемок. Ко всему прочему, она появляется на публике в стильных и элегантных нарядах.

Ранее Алина уже примеряла блестящий комбинезон, а также платье в стиле «Великого Гэтсби». Новый выпуск шоу был посвящен мюзиклам. Пары демонстрировали номера из известных фильмов и спектаклей, где главные герои поют и танцуют. Ягудин старался отстоять каждого из участников перед членами жюри, а Загитова одаривала их улыбкой и поддержкой. На этот раз она вышла на лед в пышном платье из нежно-розовой органзы в горох. Наряд в стиле бэби-долл дополнил черный пояс, сделав акцент на талии.

Спортсменка с каждым разом чувствует себя более уверенно во время съемок. На этот раз она выразила поддержку Регине Тодоренко и даже смогла пошутить над образом ее партнера Романа Костомарова, который сыграл Душечку, нарядившись в женский наряд.

Зрители отметили, что сама Алина была одной из самых ярких на шоу. Ее образ оказался максимально женственным, подчеркнув ее молодость. По мнению фанатов, девушка выглядела словно облачко. Не зря ранее красотой фигуристки восхитилась сама Ольга Бузова. Они увиделись в гримерке, где обменялись комплиментами. К слову, на этот раз лидерами проката стали Вячеслав Чепурченко и Олька Кузьмина, а вот Владимир Маркони покинул проект.