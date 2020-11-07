Стильная осень: Ирина Шейк в плюшевом свитере и на шпильках вышла на улицу

Ирина Шейк уже два года живет в Нью-Йорке. После расставания с Брэдли Купером она вернулась в свою квартиру на Манхэттене уже с дочкой Леей. Приглядывать за трехлетней девочкой модели помогает ее мама Ирина Валерьевна, которая приехала к ней из России. В этом году девушке удается все больше времени уделять наследнице, так как из-за пандемии коронавируса у нее было гораздо меньше работы, чем обычно.

После Недели моды в Милане, Ирина вернулась домой. Ее не раз замечали на прогулках с дочкой. Модель даже в повседневной жизни каждый образ продумывает до мельчайших деталей. Модницей растет и ее маленькая наследница. Недавно девушка приняла участие в фотосессии, которая прошла на улице. Шейк продемонстрировала стильный осенний образ. Она позировала в шелковой платье-сорочке и свитере нежного салатового оттенка. Босоножки на шпильке подчеркнули ее стройные и загорелые ноги.

Она поделилась кадром, на котором поправляет ей волосы. В этот момент Ирины ехидно улыбнулась. Лучи солнца выгодно упали на ее ноги, что помогло девушке показать свой образ.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 34-летняя модель. Ее аутфит привел их в восторг, но еще больше их впечатлила форма, в которой находится молодая мама. Фанаты отметили, что даже на случайных кадрах Шейк получает превосходно. «Благородство этой женщины видно сразу», «Какая прелестная Ирина», «Само совершенство», «Вот это наряд, идеально», «Красотка наша, нереальная звездочка», — прокомментировали кадр пользователи Сети.