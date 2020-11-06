В стиле наив: невестка Валерии в платье-сорочке сделала акцент на округлившийся живот

Младший сын Валерии — 21-летний Арсений — минувшим летом сделал предложение своей девушке Лиане. Спустя месяц, пара устроила пышную свадьбу, на которой придирчивые поклонники заметили округлившийся животик невесты. Хотя и Валерия, и Иосиф Пригожин отрицали все слухи, недавно стало известно, что артистка в скором времени впервые станет бабушкой. Пока она набирается сил в отпуске в Дубае, будущая молодая мама радует фанатов свежими снимками в Instagram.

Лиана выбрала романтический образ. Она позировала в шелковом платье-сорочке белого оттенка в стиле наив. Он отличается нежными фактурами, рюшами на бретелях и присборенным лифом. Завершила образ будущая мама романтичной прической — она уложила волосы в виде крупных волн.