Златовласка: Навка с распущенными локонами и в водолазке отметилась на «Ледниковом периоде» с Маликовым

Татьяна Навка входит в звездное жюри проекта «Ледниковый период» на Первом канале. Олимпийская чемпионка в танцах на льду ранее говорила о том, что это амплуа для нее непривычное. Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова хотела бы выступать на льду, как и другие спортсмены. Но в этом сезоне ее пригласили занять почетное место рядом с Татьяной Тарасовой, которая уже давно «судит» пары на этом легендарном шоу.

Примечательно, что компанию спортсменке на съемках «Ледникового периода» составил именитый музыкант и композитор Дмитрий Маликов. Сама Татьяна облачилась в водолазку, утеплив шею. К тому же, она распустила белокурые локоны, показав свои волосы во всей красе. Олимпийская чемпионка в танцах на льду нанесла сдержанный макияж, сделав акцент на глаза, подкрасив их в технике смоки-айс.