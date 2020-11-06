«Дерзко»: 51-летняя Бондарчук с массивным ожерельем пикантно блеснула прелестями

Поддавшись модным веяниям, Светлана Бондарчук решила запустить собственный онлайн-марафон для женщин. На лекциях звездная блондинка будет рассказывать о главном — о любви к себе. Об этом она сообщила в своем Instagram, сопроводив информационное послание откровенной фотографией.

51-летняя Бондарчук эффектно блеснула прелестями фигуры, накинув на плечи белую рубашку, и украсив шею массивным ожерельем. Правда, самые пикантные зоны бывшая жена режиссера закрасила черным маркером. Подписчики Светланы по-разному отреагировали на фото. Некоторые даже сравнили ее с Натальей Ветлицкой. К слову, увидеть эффектный кадр с полуобнаженной знаменитость можно непосредственно в микроблоге модели.

«Красиво! На этом фото вы чем-то похожи на Ветлицкую! Дерзко! Обожаю такие фото красивых женщин!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что минувшим летом Бондарчук вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. А свадебное путешествие провела в Турции.