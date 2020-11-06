«Как платье держится?»: Яна Кошкина смутила поклонников слишком глубоким декольте

30-летняя актриса надела платье без бретелей, блеснув тем, чем щедро наградила ее природа.

Ведущая программы «Короли фанеры» на Первом канале обожает демонстрировать своим подписчикам мини-платья и обтягивающие топы. Яна Кошкина уверена, что выглядит на все сто процентов, поэтому не стесняется оголять аппетитные части тела. В одном из последних постов своего профиля модница похвасталась черным платьем с воланами. Именно оно и подчеркнуло пышный бюст знаменитости.

«До встречи сегодня в 21:00 на ТНТ», — написала Кошкина, не забыв про смайлик в виде поцелуя.

Также она оставила следующий тег под фото: comedyclub. Девушку уже давно подозревают в романе с бывшим мужем Кристины Асмус. А такая геолокация лишний раз насторожила подписчиков.

«Кошкина, что дальше? Да, похожа на куклу! Красивую! Но дальше-то что? Вот у Харламыча дочка есть, а у тебя!», «А как платье держится?», «За Харламовым пошла!» — возмутились некоторые хейтеры артистки.

Но встречались и противоположные мнения людей в комментариях под фото: «Пониже опусти платьице», «Какая хорошенькая!», «Нельзя быть красивой такой… Что ты делаешь с мужиками, зачем сводишь с ума?!»