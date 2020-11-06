С акцентом на ноги: Рудковская в розовой мини-юбке и черном жакете пришла на съемки

45-летняя телеведущая, продюсер Яна Рудковская недавно позировала с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей на ледовой арене. Это был тот случай, когда светская львица появилась на публике в джинсах. Обычно красавица предпочитает юбки и платья.

На этот раз Рудковская не изменила себе. Она появилась в студии шоу, которое ведет вместе с актрисой Настасьей Самбурской, в черном приталенном жакете и розовой пышной мини-юбке. Компанию наряду составили лодочки в тон юбке. Весь акцент таким образом сместился на стройные длинные ноги, которыми Рудковская очень гордится.

Напомним, что этой осенью в семье музыкального продюсера и олимпийского чемпиона произошло пополнение. Суррогатная мама родила звездной паре второго сына, которого назвали Арсением. К слову, Рудковская мечтала сама выносить кроху, но попытки у нее оказались неудачными.