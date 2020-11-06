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Жанна Бадоева
Звездный гость

«Сегодня это винтаж»: Жанна Бадоева похвасталась присборенным платьем в стиле ретро

Телеведущая показала любимый наряд.

«Сегодня это винтаж»: Жанна Бадоева похвасталась присборенным платьем в стиле ретро
Жанна Бадоева. Фото: instagram.com/zhanna_badoeva/

Ведущая популярного проекта «Жизнь других» Жанна Бадоева по праву может считаться иконой стиля. Звезда следит за модными трендами, а ее фото в Instagram – настоящая подборка стильных образов, которые хочется рассматривать.

Сегодня Жанна Бадоева порадовала фанатов еще одним снимком. В кадре теледива предстала в нетривиальном винтажном платье цвета лазури. Звезда призналась, что только с возрастом смогла по-достоинству оценить наряды такого стиля. А когда-то они казались ей не в меру женственными.

«Платье из 80-х, я в 20-х. Мода всегда возвращается! Доброе утро! Я в молодости очень не любила эти платья, и мне казались они «страшно женственными», а сегодня это раритет, винтаж», — подписала снимок Жанна Бадоева.

Телеведущая решила узнать у фанатов, как они относятся к винтажным нарядам. Мнения разделились, аудитория Жанны Бадоевой очень неоднозначно реагирует на подобные образы.

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