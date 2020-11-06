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Как балерина: Буланову в пышной юбке пыльно-розового оттенка запечатлели в гримерке

Певица поделилась снимком в своем Instagram.

Как балерина: Буланову в пышной юбке пыльно-розового оттенка запечатлели в гримерке
Татьяна Буланова. Фото: Global Look Press

Весной Татьяна Буланова была госпитализирована с подозрением на инсульт. С того времени певица стала реже появляться на публике. При этом она активно общалась с журналистами, рассказывая о своем самочувствии и планах на будущее. К счастью фанатов со звездой 90-х все в порядке. С недавних пор она  начала вести свою страницу в Instagram, где делится с подписчиками свежими фотографиями. На этот раз Буланова опубликовала снимок из гримерки.

«Друг в гримерке момент поймал и сфотографировал», — подписала снимок артистка.

На нем она запечатлена в пышной шифоновой юбке пыльно-розового оттенка и такого же цвета вязаном свитере. При этом певица была в спортивной обуви. Подписчики предположили, что она только готовилась выйти на сцену.

«Самая лучшая! Королева красоты! Почти как белый лебедь!» — писали пользователи Сети.

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