«Самый популярный лук»: внучка Ротару вышла на прогулку в шляпе, джинсах и косухе

София Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, после открытия границ улетела в Нью-Йорк. Там девушка уже долгое время живет и получает образование. Недавно красавица показала нового жениха, имя которого оставила втайне, заинтриговав поклонников.

Внучка Ротару поделилась новым фото с прогулки. Она вышла на Манхеттен в стильном образе – косухе, джинсах и белых кедах. Мы обратились за экспертным комментарием к имиджмейкеру Ольге Трофимовой. Она назвала образ Софии трендовым.

«Молодая, свежая, харизматичная и стильная девушка демонстрирует нам самый популярный лук стритстайла – шляпу, косуху, свободный джемпер, черные джинсы и трендовая обувь. Это динамичный, расслабленный стиль, на который не может не обратить внимания любая модница. И София является именно такой девушкой. Все вполне уместно, лаконично и не вычурно», — отметила Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.