«Забили» на диеты: Шмыкова, Лолита и другие звезды-бодипозитивщики
Видео
«Жизнь других» в Египте: тюрьма за измену и отсутствие кладбищ
Жанна Бадоева
Звездный гость

Соблазнительно: 42-летняя Орлова в сексуальном купальнике засветила пышную грудь

Телеведущая отдыхает на Мальдивах.

Соблазнительно: 42-летняя Орлова в сексуальном купальнике засветила пышную грудь
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311/

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова оставила карьеру певицы и теперь известна как телеведущая. Она несколько лет является лицом телепроекта «Дом-2» и вместе с Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой помогает одиноким сердцам обретать друг друга. Сейчас Орлова взяла отпуск и улетела с возлюбленным на Мальдивы.

С райского острова Ольга Орлова активно публикует фото и видео. Помимо фантастических пейзажей, взору подписчиков предстает и сама красотка телеведущая. На сей раз 42-летняя теледива засветила пышную грудь, которую подчеркнул красный купальник. Девушка обладает идеальной фигурой и может себе это позволить.

Кстати, за свои снимки в бикини Орлова не раз подвергалась критике. В августе девушка успела отдохнуть в Турции. И под публикациями в купальниках на нее срывались многие хейтеры. Они уверены, что в 42 года уже не стоит демонстрировать откровенные снимки.

Тэги

Звезды в купальникахМальдивыНовости googleОльга ОрловаОльга Орлова последние новостиОрловаотдых на Мальдивахоткровенное фото