Соблазнительно: 42-летняя Орлова в сексуальном купальнике засветила пышную грудь

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова оставила карьеру певицы и теперь известна как телеведущая. Она несколько лет является лицом телепроекта «Дом-2» и вместе с Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой помогает одиноким сердцам обретать друг друга. Сейчас Орлова взяла отпуск и улетела с возлюбленным на Мальдивы.

С райского острова Ольга Орлова активно публикует фото и видео. Помимо фантастических пейзажей, взору подписчиков предстает и сама красотка телеведущая. На сей раз 42-летняя теледива засветила пышную грудь, которую подчеркнул красный купальник. Девушка обладает идеальной фигурой и может себе это позволить.

Кстати, за свои снимки в бикини Орлова не раз подвергалась критике. В августе девушка успела отдохнуть в Турции. И под публикациями в купальниках на нее срывались многие хейтеры. Они уверены, что в 42 года уже не стоит демонстрировать откровенные снимки.