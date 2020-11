Шик и блеск: Пегова в вечернем платье с высоким разрезом показала стройные ноги

View this post on Instagram

Как же хочется , Расслабиться .... выпить хорошего Вина, без мыслей, что завтра надо рано вставать , на работу или тренировку ! Но... это не про меня , сижу на сухую.... завтра съемка следующего выпуска Ледникового периода ! Пожелайте удачи !