Шик и блеск: Пегова в вечернем платье с высоким разрезом показала стройные ноги

Ирина Пегова успевает и в кино сниматься, и в шоу участвовать. Ранее она выступала в проекте «Танцы со звездами», а летом решила освоить навыки фигурного катания. Теперь он принимает участие в шоу «Ледниковый период» в паре с Алексеем Тихоновым. Ирина очень серьезно подходит к своей работе и не позволяет себе расслабиться ни на минуту, о чем рассказала своим фанатам в Instagram.

«Как же хочется расслабиться … выпить хорошего вина, без мыслей, что завтра надо рано вставать, на работу или тренировку! Но… это не про меня, сижу на сухую…. завтра съемка следующего выпуска «Ледникового периода», — написала Пегова.

Размышления она сопроводила снимком, на котором позировала в вечернем платье цвета индиго, усыпанном пайетками. Высокий разрез наряда позволил эффектно продемонстрировать ноги. Вечерний образ завершила босоножками на высокой шпильке в тон платью.

Фанаты остались в восторге от лука Ирины.