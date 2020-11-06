«Не перестаю удивляться»: Макеева нарядилась в яркое кимоно

38-летняя актриса, певица, телеведущая Анастасия Макеева благодаря своей стройной фигуре может позволить себе любые эксперименты с одеждой. И на этот раз звезда примерила национальный японский наряд – кимоно. Она облачилась в шелковый у=красно-оранжевый наряд с цветочным орнаментом и изображением птиц.

«Я тут вдохновилась роскошным деревом Бонсай и не перестаю удивляться этой невероятно сложной и немного трагичной японской культуре», — призналась актриса.

Звезде театра и кино поспешили сделать комплимент в комментариях. Фолловеры отметили, как сильно этот яркий наряд идет Макеевой.

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А недавно Макеева отправилась на прогулку в абсолютно трендовом прикиде. Девушка выбрала осенний образ, состоящий из шубки из экомеха, кожаных брюк, который в нынешнем сезоне стали маст-хэвом в гардеробе модниц, а также водолазке. И весь комплект актриса выдержала в карамельно-бежевом цвете.