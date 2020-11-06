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«Заказала с Aliеxpress»: бывшая девушка Тимати похвасталась стильными обновками

Модель Алена Шишкова призналась, что часто шопится онлайн.

«Заказала с Aliеxpress»: бывшая девушка Тимати похвасталась стильными обновками
Алена Шишкова. Фото: instagram.com/missalena.92/

Бывшая девушка рэпера Тимура Юнусова, 27-летняя Алена Шишкова имеет целую армию фанатов. Модель регулярно постит в микроблоге новости о себе, стараясь демонстрировать исключительно благополучную и роскошную жизнь. Она является настоящей модницей и любительницей шопинга, и не отказывает в удовольствии порадовать себя обновкой.

Накануне Шишкова показала сразу несколько новых аутфитов у себя в Instagram. Она составила комплекты на все случаи жизни и призналась, что это — не люксовые и не брендовые вещи.

«Абсолютно все это я заказала с AliExpress», — написала Шишкова. И попросила оценить, какой из луков круче всех.

Алена Шишкова
Алена Шишкова. Фото: instagram.com/missalena.92/

Это откровение смутило некоторых фолловеров. Многие поспешили заметить, что это совсем не похоже на Шишкову — одеваться в ноунейм.

Алена Шишкова
Алена Шишкова. Фото: instagram.com/missalena.92/

«Я тоже частенько заказываю вещи на Алике, но кто Я и кто Алена Шишкова», «Честно говоря никакой! Это не ваш стиль!», «Да видно, что это не брендовые вещи, а дешевка, если честно», — раскритиковали образы подписчики.

Но многим наряды понравились. И поклонники отметили, что красотке Алене идет любой из аутфитов.

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