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В крупный горох: Ксения Бородина решила разнообразить свой гардероб

37-летняя телеведущая появилась на ТНТ в ярком образе.

В крупный горох: Ксения Бородина решила разнообразить свой гардероб
Ксения Бородина. Фото: Instagram.com/borodylia

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина в последнее время не радовала своих поклонников и коллег нарядами для студийных выпусков. Однако в последних Stories жены бизнесмена Курбана Омарова можно увидеть яркий лук Ксении в эфире ТНТ.

Девушка запечатлела себя перед съемками. А ее коллеги похвалили Ксению за то, что она сегодня их «балует». Вначале знаменитость удивилась и не поняла, о чем идет речь. Но когда ей объяснили, знаменитость подтвердила, что и правда ей вдруг захотелось чего-то необычного. Именно поэтому Бородина надела капроновые колготки черного цвета с рисунком в виде темных ромбов. А также блузку такого же цвета с рукавами-воланами и горчичным «гороховым» принтом.

Ксения Бородина
Ксения Бородина надела блузку в черный горох. Фото: Instgaram.com/borodylia

Также Ксения отдала предпочтение в аутфите изделию из кожи. А именно она надела коричневую мини-юбку на металлических пуговицах спереди.

Ксения Бородина
Ксения Бородина выбрала пестрые колготки. Фото: Instgaram.com/borodylia

Что касается аксессуаров и макияжа, тут телеведущая не стала сильно думать и усложнять образ. Она подчеркнула глаза черной подводкой и надела небольшое украшение на шею.

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«Дом-2»: последние новостиблузка в горохЗвездный стильКсения БородинаТНТ