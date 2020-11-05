В крупный горох: Ксения Бородина решила разнообразить свой гардероб

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина в последнее время не радовала своих поклонников и коллег нарядами для студийных выпусков. Однако в последних Stories жены бизнесмена Курбана Омарова можно увидеть яркий лук Ксении в эфире ТНТ.

Девушка запечатлела себя перед съемками. А ее коллеги похвалили Ксению за то, что она сегодня их «балует». Вначале знаменитость удивилась и не поняла, о чем идет речь. Но когда ей объяснили, знаменитость подтвердила, что и правда ей вдруг захотелось чего-то необычного. Именно поэтому Бородина надела капроновые колготки черного цвета с рисунком в виде темных ромбов. А также блузку такого же цвета с рукавами-воланами и горчичным «гороховым» принтом.

Также Ксения отдала предпочтение в аутфите изделию из кожи. А именно она надела коричневую мини-юбку на металлических пуговицах спереди.

Что касается аксессуаров и макияжа, тут телеведущая не стала сильно думать и усложнять образ. Она подчеркнула глаза черной подводкой и надела небольшое украшение на шею.