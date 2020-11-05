В цветочек: Асмус в мини-платье и оливковом жакете пришла на съемочную площадку

Кристина Асмус поделилась свежим кадром со съемок фильма «Булки». О том, как проходит ее работа над новой картиной экс-возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова рассказала в личном профиле. Как выяснилось, артистка даже успела получить небольшую травму, правда, незначительную, но все же. Об этом она также поведала фолловерам. Судя по всему, артистка уже полностью восстановилась после перенесенного CoViD-19. Положенный карантин она провела с дочкой Анастасией. Правда, находились они в разных комнатах. Знаменитость не хотела заразить наследницу.

«Вчера на съемках у меня произошла травма!! Фильм «Булки» начинается с того, что моя героиня лежит в кровати и листает чужие Stories. Потом ее муж переворачивается во сне и случайно ударяет по телефону. Все было прекрасно до крупного плана, где меня попросили держать телефон прям над лицом — чтобы он не прятался за кадром… Ну и мой экранный муж по отработанной схеме задел телефон. А тот в свою очередь сильно ударил меня углом промеж глаз. Хожу теперь с красивой шишкой», — со смехом уточнила актриса.

На съемочной площадке Кристина появилась одетой по-летнему. Она примерила цветочное мини-платье, накинув поверх оливковый жакет оверсайз. О моде на этот фасон в программе «Модный приговор» на Первом канале напоминала Эвелина Хромченко. Свой аутфит экс-возлюбленная шоумена дополнила остроносыми сапожками на устойчивом каблучке. К тому же Асмус сделала укладку в голливудском стиле с крупными волнами.