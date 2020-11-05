Стильная мама: 71-летняя Пугачева в ярко-красном пальто подчеркнула стройные ноги

Иногда Алла Пугачева изменяет своему любимому черному цвету и выбирает яркие оттенки в нарядах. Фанатов Примадонны, стоит отметить, такие преображения радуют. Так, на одной из фан-страниц сына певицы Гарри Галкина в Instagram появился снимок, на котором артистка позировала в ярко-красном пальто до колен рядом с наследником.

Длины верхней одежды выгодно подчеркнула стройные ноги Аллы Борисовны. Обувь черного цвета она подобрала на устойчивом каблуке, тем самым беспроигрышно объединив классические оттенки в луке.

«Алла, супер! Прекрасно выглядите! Потрясающе!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Пугачева и Максим Галкин воспитывают двоих детей — двойняшек Гарри и Лизу, которые в этом году пошли в школу. А тем временем младший внук Примадонны — Дени Байсаров — на днях защитил магистерскую диссертацию в одном из самых лучших университетов мира — Оксфордском.