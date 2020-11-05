«Новая жизнь»: Полина Гагарина предстала в нюдовом платье и сверкающих сапогах-чулках

Полина Гагарина во время карантина постоянно публиковала кадры с трехлетней дочкой Мией. При этом раньше артистка почти не показывала наследницу. А позже выяснилось, что певица рассталась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым.

Причины такого решения она до сих пор не озвучила. Однако сам фотограф на днях намекнул, что ему нравятся женщины с формами. А как известно, артистка несколько лет назад сильно похудела и теперь активно поддерживает фигуру в тонусе.

Сама Полина не показывает расстройства или грусти. Летом она отдохнула с дочкой в Турции, а теперь усердно работает. Она не только выступает, но и снимается в разных шоу, включая «Голос. Дети». Недавно артистка пополнила свой гардероб вечерними платьями. По всей видимости, она готовится удивить публику. Одним из образов она похвасталась 5 ноября. Съемочная команда запечатлела ее в гримерке.

Гагарина облачилась в силуэтное платье нюдового цвета на бретельках-цепочках. Она также надела сверкающие черные сапоги-чулки, которые подчеркнули ее стройные ноги. Девушка помахала ножками, будто танцуя канкан. При этом ее волосы были завиты в кудри, а губы накрашены алой помадой.

«Господи, кто это?» — восхищенно произнес женский голос за кадром. «Скоро новые костюмы, новые песни, новое шоу, новая жизнь….» — заинтриговала поклонников артистка.

Фанаты обрадовались позитивному настрою Гагариной. Многие признались, что ждут ее концертов, а другие восхитились красотой певицы.

«Какая красотка», «Скоро и новые костюмы не украсят… очень худенькая..», «Нереальная», «Ну почему ты такая шикарная?», «Королева», «Фигура у вас супер, вот к чему должны девушки стремиться», — прокомментировали пост подписчики.