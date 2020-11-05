«Роскошный»: стилист не поскупилась на эмоции от тотального черного аутфита Инны Маликовой

Солистка группы «Новые Самоцветы» Инна Маликова в свои 43 года обладает отличной фигурой и чувством стиля. Девушка может позволить себе любые эксперименты с нарядами, но отдает предпочтение женственным и более классическим образам.

Накануне Маликова отправилась на прогулку в тотальном черном наряде. Она выбрала джемпер с высоким горлом, кожаную юбку на высокой талии, а также ботильоны с широким голенищем. Мы попросили оценить модный выбор певицы Ольгу Трофимову, фэшн-эксперта портала Teleprogramma.pro.

«Инна составляет образы женственные, классические, но с учетом последних трендов. Мы видим ее total black — роскошный черный, с которым можно помиксовать разные фактуры. Здесь она применяет как базовые вещи — джемпер, легкое пальто, сумочку Chanel, и подключает модную в этом сезоне кожу. Я бы рекомендовала другие колготки к этому образу — более плотные черные. Силуэт был бы в едином глубоком цвете, и смотрелся более вытянуто. Когда идут перепады в плотности цвета то, получается немного обрезанный лук. Либо можно добавить колготки с каким-то орнаментом или принтом — модный горох, блестки, зигзаги. Умеренность в каждой детали! Умеренный макияж с акцентом на глаза, все настолько изысканно и изящно, что вроде простой образ приобретает невероятную женственность», — заключила Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.