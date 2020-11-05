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«Гармонирует с внешностью»: Валерия в костюме пижамного стиля и косынке в тон позировала на яхте

Стилист Анастасия Пахолкова отметила, что расслабленный образ певицы очень уместен для пляжа.

«Гармонирует с внешностью»: Валерия в костюме пижамного стиля и косынке в тон позировала на яхте
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya/

Певица Валерия уже две недели наслаждается отпуском в Дубае. Эстрадная дива отправилась на Персидский залив вместе с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным. Там же певица презентовала свою новую песню. А потом устроила фотосессию на яхте.

Один из образов звезды – тотал лук, состоящий из костюма оверсайз в пижамном стиле и косынки. Звезда продемонстрировала его на яхте, на фоне синего моря и очертаний города.

Стилист Анастасия Пахолкова отметила, что наряд отлично гармонирует с внешностью Валерии.

«Тренд на выгуливание домашних одежд с нами порядочно времени и, пожалуй, уже никуда не исчезнет. Вот и Валерия для морской прогулки не стала себе отказывать в удовольствии, надев комплект, отдаленно напоминающий пижамный крой.

Геометричный принт красиво сочетается с атласным блеском материала, а общая колористика безупречно гармонирует с внешностью певицы.

Вдобавок, на голове эстрадной дивы надет платок, который в этом сезоне особенно актуален. На ней — вариант банданы, а можно как платок, тюрбан, узлом на шею, там уж кто во что горазд.

Нравится мне эта легкость, расслабленность. Сразу представляется, как легкий морской бриз обволакивает загорелое тело, а волосы развеваются в своем танце», — призналась Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

 

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