С акцентом на загар: Орлова нарядилась на романтический ужин в платье цвета металлик в греческом стиле

Телеведущая позировала в вечернем аутфите на ночном пляже Мальдив.

42-летняя Ольга Орлова в настоящее время отдыхает с бойфрендом, которого тщательно скрывает от посторонних, на Мальдивах. Девушка щедро делится кадрами с райских островов, но не показывает вторую половинку.

Мужчина Орловой накануне устроил ей романтический ужин на берегу океана. Девушка показала атмосферу вечера, стол и свой наряд, в котором вышла к любимому.

Телеведущая облачилась в струящееся платье цвета металлик с вырезами, подчеркнувшее мальдивский загар, в греческом стиле. Волосы красавица уложила в гладкий пучок, зачесав назад. Подписчики оценили аутфит звезды.

«Очень красивое платье! И содержимое платья несомненно», «Дюймовочка! Счастливая Дюймовочка», «Платье бомба!», «Классная», «Очень красивая», — пишут фолловеры.

Напомним, Ольга Орлова уже несколько лет ведет передачу «Дом-2» на ТНТ. Девушка сделала карьеру певицы в группе «Блестящие», позже выступала сольно, а сейчас стала лицом реалити.