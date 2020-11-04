«Силуэт более выигрышный»: Бузова в трендовом платье с рукавами-буфами восхитила стилиста

Телеведущая на съемках отметилась в очередном модном образе и похвасталась голливудской укладкой, но именно прическа, как оказалось, испортила образ. Во всяком случае, по мнению имиджмейкера Ольги Трофимовой.

Ольга Бузова регулярно устраивает модные отчеты в Instagram. Девушка посещает премьеры, ходит в рестораны, на съемки и тренировки. Каждый раз телеведущая появляется в новом наряде. После карантина она успела вернуться в форму, поэтому подчеркивает точеную фигуру женственными образами. Также в жизни звезды есть возлюбленный Давид Манукян, ради которого она с радостью наряжается в яркие платья.

В последнее время Ольга каждый день бывает на ледовой арене. Из-за тренировок ее ноги покрыты синяками. Она старается прятать эти нежданные изъяны внешности. Также девушка все реже носит каблуки, так как после занятий на льду у нее болят мышцы ног. При этом на студийных съемках она привыкла выглядеть безупречно. На днях Бузова сама составила образ и предстала в объемном пуховике и с модной сумкой. А накануне она запечатлела себя в новом образе. Ей сделали объемные голливудские локоны и вечерний макияж.

«Ну вот что за девушка в красном так прекрасна! Получилась такая укладка, будто мне сейчас „Оскар“ вручают», — заявила звезда.

Ольга облачилась в короткое алое платье с рукавами-буфами. Силуэтный наряд дополнили плотные колготки и кожаные сапоги. Она покрасовалась в своем образе у зеркала.

«Вот такая я сегодня. Ведущая уже давно готова! Пунктуальность — вежливость королей», — отметила девушка.

Поклонники восхитились лаконичным и женственным аутфитом знаменитости. Многие одарили Бузову комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее наряд имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Совершенный образ с точки зрения стиля. Лаконичный красивый кроя. Красивые цвета. Все вполне уместно и лаконично, но есть один минус. К такому образу прическа должна быть гладкой, распущенные волосы без локонов или хвост. При такой прическе образ будет иначе восприниматься. Как раз будут акцентными красивые формы и будет силуэт более выигрышный и стилистически правильно выглядеть. Мы уже ранее говорили, что платья с таким рукавом в этом сезоне популярны в разной длине. Здесь все абсолютно трендовое, но именно исходя из всего образа, немного не гармонирует прическа», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.