«Русалка»: Ольга Орлова похвасталась точеной фигурой на Мальдивах

Вслед за семьями шоуменов Тимати и Джигана на Мальдивы отправилась певица Ольга Орлова. Актриса сфотографировалась на фоне роскошных пейзажей одного из самых богатых курортов.

«Если представить, что нет ничего невозможного, куда бы вы хотели отправиться на романтик?» — спросила свои подписчиков Орлова.

Многие из поклонников ответили, что хотели бы прогуляться, как и их кумир, по просторам Мальдивских островов.

Сама же Ольга находится, словно в раю. Не зря некоторые фанаты нашли в ее свежем снимке, который она разместила в личном микроблоге, что-то неземное.

«Боже, какая красивая!», «Я же сказал: Афродита», «Русалка», «Шикарная», «Божественная красота, супер!», — написали поклонники в комментариях под фото.

Также ведущая проекта «Дом-2» показала в Stories своего профиля изысканные экзотические блюда местной кухни, рифовых акул и дайвинг. И везде Ольга появляется в ярких пляжных нарядах, преимущественно синих оттенков.

В этот раз знаменитость тоже выбрала сплошной купальник темно-синего цвета, который подчеркнул ее стройные руки и эффектное декольте.

Примечательно и то, что с каждой новой публикацией Орлова не перестает затрагивать любовную тему. Однако при этом знаменитость до сих пор не рассекретила имя своего нового избранника.