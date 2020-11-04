«Антуан несет мусор»: Водянова в брюках клеш и тунике в тон отправилась за продуктами с мужем

Наталья Водянова уже почти десять лет живет с французским миллиардером Антуаном Арно. Девушка подарила ему двоих сыновей — Максима и Романа. От первого брака у нее также есть трое наследников: Лукас, Нева и Виктор. В этом году модель планировала устроить пышную свадьбу в Париже, но из-за пандемии коронавируса от банкета ей пришлось отказаться. В начале сентября влюбленные в узком кругу друзей расписались в мэрии.

Теперь Водянова уже в статусе жены появляется на публике с Арно. От медового месяца они тоже отказались. Зато девушка посетила Неделю моды и в последнее время каждые выходные проводит с детьми. Каждый раз модель восхищает публику своими стильными нарядами. А накануне Наталья отправилась закупать продукты вместе с мужем. Она принарядилась, создав образ в стиле total black. Девушка предстала в брюках клеш, которые в моде этой осенью, блузке с маской и тунике. Остроносые сапоги на шпильке и сумка Bulgari дополнили ее лук.

Водянова вышагивала по улице, а муж ее запечатлел. Девушка призналась, что по пути в супермаркет они выкинули мусор.

«Как одеться выносить мусор во время карантина», — шутливо написала она. «Ходите за продуктами, но сделайте это стильно», — добавила звезда.

Поклонники пришли в восторг от ее образа. Многих восхищает Наталья, которая теперь стала женой одного из богатейших людей на планете — Бернарда Арно. «Вот как здорово! Русские девушки всегда выносят мусор при полном параде», «Вот, что значит — каждый шаг фэшн», «Очень элегантно, как всегда», «Самое главное, не забывать про маску! А так вы во всем прекрасный!», «Наталья!! Все супер! Все логично! Хочется повторить!!!!!» — прокомментировали пост подписчики. Одна из фанаток спросила модель, где мусор. «Антуан несет мусор», — пояснила Водянова.