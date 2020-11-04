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В небесном оттенке: Орлова в атласном платье по фигуре провела вечер на пляже

Ведущая проекта «Дом-2» отдыхает на Мальдивах.

В небесном оттенке: Орлова в атласном платье по фигуре провела вечер на пляже
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Как и многие звезды российского шоу-бизнеса, Ольга Орлова решила встретить ноябрь в теплых краях. Выбор остановила на Мальдивских островах. Красотой океана и горячим песком телеведущая наслаждается в компании мужчины, о котором не рассказывает своим фанатам. Зато с завидной регулярностью делится фотографиями с отдыха. На этот раз в своем Instagram она позировала на песчаном пляже в платье-комбинации небесно-голубого оттенка. Таким образом, певица сделала акцент на фигуре, отдав предпочтение силуэтному крою. Летний аутфит поп-дива дополнила массивными серьгами в виде морских звезд.

«Цените каждую секунду вместе, ведь это уже никогда не повторится!» — написала Орлова.

Фанаты поддержали ее и отметили, что певица как всегда выглядит просто великолепно.

«Вы великолепны! Такая милая! Просто огонь», — писали пользователи Сети.

Напомним, что 42-летняя Орлова воспитывает сына Артема, который родился в 2001 году от бизнесмена Александра Карманова. Их брак распался тремя годами позже. О своей личной жизни артистка предпочитает не распространяться, однако она не раз опровергала слухи о романе с Владом Кадони, называя шоумена близким другом.

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