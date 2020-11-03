Настоящая принцесса: Лиза Галкина в пышном белом платье с накидкой предстала у нарядной елки

Алла Пугачева всегда мечтала о детях. После рождения дочки, Кристины Орбакайте, долгое время наследников у нее не было. Замужество с Максимом Галкиным позволило ей воплотить мечту в жизнь — пара обзавелась двойняшками Лизой и Гарри. Певица не побоялась в зрелом возрасте стать мамой, воспользовавшись услугами суррогатной матери. Недавно выяснилось, что Орбакайте отговаривала родительницу от этой идеи, так как думала, что малыши будут страдать из-за нехватки любви, как она в свое время.

Однако ради малышей Алла Борисовна практически прекратила музыкальную деятельность. Теперь она дает концерты только по особым случаям или поет для друзей. Артистка и ее муж окутали малышей заботой и вниманием. Они с раннего возраста обучались английскому и французскому языкам, тренировали дикцию. Теперь двойняшки отправились в первый класс. Лиза также стала учиться игре на фортепьяно. Порой с ней занимается мама.

А накануне поклонники опубликовали в фан-аккаунте архивное видео, на котором дочка Примадонны запечатлена в пышном платье из белого атласа и накидке в тон. Малышка шла по замку и покрасовалась в своем наряде у праздничной елки.

«Скоро», — гласит подпись к видео.

К слову, Галкин наряжает елку не только дома, но и во дворе. В прошлом году он посадил многометровое зеленое дерево, которое прижилось у них на участке. Поклонники заметили, что дочка Пугачевой растет настоящей модницей и просто обожает наряжаться. Этот образ крохи вызвал у них восторг. «Маленькая Герда — ангелок!», «Ах, какая принцесса», «Вот она какая снегурочка — принцесса настоящая», «Лиза, прям королева», — стали комментировать видео подписчики.